كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن القيمة المالية التي جدد بها نادي الهلال التعاقد مع نجمه سالم الدوسري والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الرياضي الجاري 2024/25.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن سالم الدوسري جدد تعاقده مع الهلال لمدة موسمين بواقع 30 مليون ريال في الموسم (ما يعادل 398.94 مليون جنيه مصري) كأغلى لاعب سعودي.

وكان سالم الدوسري صاحب الـ 33 عاماً قد تم تصعيده للفريق الأول بنادي الهلال في موسم 2011/12.

ولم يغادر الجناح الدولي نادي الهلال سوى في موسم 2017/18 حين خرج على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنادي فياريال الإسباني.

وخاض اللاعب خلال الموسم الجاري 46 مباراة مع الهلال بمختلف البطولات سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 17 لزملائه.

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