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مرموش يهدر ركلة جزاء لمانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

07:23 م السبت 17 مايو 2025
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  • عرض 4 صورة
    مرموش يهدر ركلة جزاء (1)
  • عرض 4 صورة
    مرموش يهدر ركلة جزاء (1)
  • عرض 4 صورة
    مرموش يهدر ركلة جزاء (2)
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كتب - محمد القرش:

أهدر المحترف المصري، عمر مرموش، ركلة جزاء لمانشستر سيتي في لمواجهة كريستال بالاس، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للسيتي في الدقيقة بعد تدخل من مدافع كريستال بالاس على برناردو سيلفا في الدقيقة 34، وسددها مرموش على يمين الحارس هندرسون الذي تصدى لها.

ويتأخر السيتي أمام نظيره كريستال بالاس الذي سجل هدف التقدم له إبريتشي إيزي في الدقيقة 16، حيث انتهى شوط المباراة الأول.

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