المغرب تُطيح بمنتخب مصر خارج أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما

متابعة - يوسف محمد:

تأهل منتخب المغرب إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، بعد الفوز على مصر في نصف النهائي بهدف دون رد.

ويلاقي المنتخب المغربي نظيره الجنوب إفريقي في المباراة النهائية المقرر لها يوم الاحد المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وجاء تشكيل منتخب مصر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: محمد سمير، عبد الله بوستنجي، أحمد عابدين ومهاب سامي.

خط الوسط: أحمد كباكا، سيف سفاجا ومحمد السيد.

خط الهجوم: أحمد شرف، مؤمن شريف ومحمد زعلوك.

أبرز أحداث مباراة منتخب مصر والمغرب

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 10: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب، من قبل لاعبي منتخب مصر.

الدقيقة 16: توقف المباراة لإصابة توقف لاعب منتخب مصر.

الدقيقة 31: تسديدة من لاعب منتخب المغرب، يتصدى لها عبد المنعم تامر حارس مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 40: عرضية من لاعب منتخب مصر، يخرجها دفاع منتخب المغرب.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول من المباراة.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 54: تسديدة من لاعب منتخب المغرب ولكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 55: تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 59: تسديدة من لاعب منتخب المغرب من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى المرمى.

الدقيقة 69: عرضية من لاعب منتخب مصر، يشتتها دفاع منتخب المغرب.

الدقيقة 78: يونس عبد اللاوي يحرز الهدف الأول لمنتخب المغرب.

الدقيقة 85: بطاقة صفراء لصالح سفاجا

حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

الدقيقة 90+4: كباكا سدد بعد تنفيذ الركلة الحرة ولكن اصطدمت في الحائط البشري

نهاية المباراة بفوز المغرب بهدف دون رد، والتأهل إلى نهائي كأس أفريقيا للشباب تحت 20 عاما