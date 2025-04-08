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لحظة بلحظة.. ريال مدريد 0-0 أرسنال.. دوري أبطال أوروبا

08:20 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

ريال مدريد ضد أرسنال

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متابعة - محمد القرش:

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على أرسنال اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي - روديجر -راؤول أسينسيو - ديفيد ألابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

تشكيل أرسنال لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ساليبا - كيور - سكيلي.

خط الوسط: أوديجارد - توماس بارتي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ميرينو - جابرييل مارتينلي.

ملخص مباراة ريال مدريد وأرسنال

بداية المباراة

عرضية أرضية من بوكايو ساكا لكن شتتها روديجر في الدقيقة 6

مرور ربع ساعة ومازال التعادل السلبي قائم

تسيددة لفينيسيوس من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 21

مبابي يسدد كرة قوية لكن علت مرمى أرسنال في الدقيقة 25

محاولات مستمرة من الفريقين لتسجيل هدف التقدم

حكم المباراة يحتسب دقيقتين بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

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