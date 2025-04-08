مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

1 1
21:00

بيراميدز

دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

0 0
21:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

0 1
21:01

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

كريستيانو رونالدو ينعى مكتشفه برسالة مؤثرة

08:10 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 4 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 4 صورة
    كريستيانو رونالدو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:
نعى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، أوريليو بيريرا أحد الأشخاص الذين لهم الفضل في مسيرته.
وكان أوريليو بيريرا كشف نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ويعود الفضل له في اكتشاف العديد من النجوم على رأسهم رونالدو ولويس فيجو.
ونشر رونالدو صورته رفقة أوريليو بيريرا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "أحد أعظم رموز مكتشفي اللاعبين في العالم قد رحل عنا، لكن إرثه سيبقى حيًا إلى الأبد، لن أتوقف أبدا عن الامتنان لكل ما فعله من أجلي ومن أجل العديد من اللاعبين الآخرين إلى الأبد السيد أوريليو شكرا على كل شيء ارقد بسلام".

اقرأ أيضًا:
الكشف عن سبب تفضيل زيزو لعرض الأهلي عن الاحتراف في الخليج

مصدر بالزمالك: استبعاد زيزو من قائمة مباراة ستيليتبوش لتوقيعه للأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو أوريليو بيريرا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

* مصدر لمصراوي: زيزو لاعبا للأهلي لمدة 4 مواسم.. وحصل على تأشيرة كأس العالم
* بيان رسمي من "التعليم" بشأن ملابسات وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية
* تفاصيل زيارة السيسي وماكرون للعريش.. صور ترصد الجولة التاريخية