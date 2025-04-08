كريستيانو رونالدو ينعى مكتشفه برسالة مؤثرة

كتبت-هند عواد:

نعى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، أوريليو بيريرا أحد الأشخاص الذين لهم الفضل في مسيرته.

وكان أوريليو بيريرا كشف نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ويعود الفضل له في اكتشاف العديد من النجوم على رأسهم رونالدو ولويس فيجو.

ونشر رونالدو صورته رفقة أوريليو بيريرا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "أحد أعظم رموز مكتشفي اللاعبين في العالم قد رحل عنا، لكن إرثه سيبقى حيًا إلى الأبد، لن أتوقف أبدا عن الامتنان لكل ما فعله من أجلي ومن أجل العديد من اللاعبين الآخرين إلى الأبد السيد أوريليو شكرا على كل شيء ارقد بسلام".

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