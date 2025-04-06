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زوجة رياض محرز تتغني بالسعودية.. أكثر أمانًا من إنجلترا

04:15 م الأحد 06 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    زوجة رياض محرز تتغني بالسعودية
  • عرض 5 صورة
    زوجة رياض محرز تتغني بالسعودية
  • عرض 5 صورة
    زوجة رياض محرز تتغني بالسعودية
  • عرض 5 صورة
    زوجة رياض محرز تتغني بالسعودية
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعربت تايلور وارد، زوجة النجم الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي، عن ارتياحها الكبير بعد انتقالها للعيش في السعودية، مؤكدة أنها تشعر بالأمان أكثر بكثير مقارنة بفترة إقامتها في إنجلترا، حيث كانت عرضة لمخاوف مستمرة من السطو والسرقة.

وفي حديثها لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت تايلور، البالغة من العمر 27 عامًا، إنها أصبحت تنام براحة منذ انتقالها إلى مدينة جدة، حيث يعيش زوجها بعد رحيله عن مانشستر سيتي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت: "الحياة هنا أشعر فيها بأمان حقيقي. المنزل في السعودية أوسع بكثير من منزلنا السابق في إنجلترا، وإذا اضطررت للبقاء وحدي، سأختار السعودية دون تردد".

وتابعت: "لم أكن أرتاح أبدًا للبقاء بمفردي في إنجلترا. كنا نعيش في شقة ولم أبقَ فيها وحيدة على الإطلاق. كنت دائمة القلق، خاصة بسبب انتشار السرقات في منطقة تشيشير، وهي مشكلة كبيرة هناك".

وأوضحت أنها بعد تعرضها لتجربة سطو سابقة أصبحت أكثر حذرًا في اقتناء الأشياء الثمينة، وقالت: "كنت أطلب من رياض ألا يشتري لي ساعة أو أي هدية باهظة، لأنني لا أريد أن أكون هدفًا سهلاً".

واختتمت تايلور حديثها: "العيش في السعودية منحنا شعورًا بالطمأنينة، وأتاح لنا فرصة الاستمتاع بالحياة وارتداء ما نحب من قطع فاخرة، دون خوف من أن نكون مستهدفين".

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رياض محرز الأهلي السعودي إنجلترا
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