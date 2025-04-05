كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مهاجم بايرن ميونخ، توماس مولر، إنهاء مسيرته مع ناديه البافاري التي استمرت على مدار 25 عاماً منذ انضمامه لقطاع الناشئين به في عام 2022.

ونشر اللاعب الألماني صاحب الـ 35 عاماً بياناً عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد:" بعد كل التكهنات الأخيرة حولي، أود أن أغتنم هذه الرسالة كفرصة لتقديم بعض التوضيحات، على الرغم من عدد الدقائق التي ألعبها، إلا أني ما زلت أستمتع حقاً باللعب مع اللاعبين في الملعب والقتال معاً من أجل ألوأننا والألقاب".

وأتم المهاجم الألماني الدولي بيانه بقوله: "كنت أتمنى أن يكون لي نفس الدور العام المقبل، لكن النادي قرر عدم التفاوض على عقد جديد .. وأنا أحترم هذا القرار".

ويعد الدور ي الأمريكي هو الأقرب لصاحب الـ35 في الموسم المقبل عقب انتهاء مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية، بحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في ملف الانتقالات فابريزو رومانو.

وارتدى مولر خلال الموسم الجاري قميص بايرن ميونخ في 36 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع مثلهن.

وشارك اللاعب بقميص بايرن ميونخ منذ تصعيده للفريق الأول في موسم 2009/2010 بـ743 مباراة سجل خلالها 247 هدف وصنع 273 لزملائه.

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