"يوم حزين وأمر صعب".. جوارديولا يودع دي بروين بكلمات مؤثرة

كتب - محمد القرش:

حرص مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، على وداع كيفن دي بروين الذي أعلن الرحيل بكلمات مؤثرة، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد.

وقال جوارديولا: "يوم حزين، ليس من الضروري أن نذكر نجاحه معنا في العقد الماضي، فمن المستحيل تخيله بدونه، يوم حزين لأن جزءًا منا يرحل، مثلما رحل فينسنت كومباني وأجويرو وديفيد سيلفا".

وأضاف: "إنه يوم حزين، لكن لا يزال أمامنا 10 مباريات، ونأمل أن تكون 11 مباراة، أو ست مباريات على أرضنا، سنستمتع بها مع جماهيرنا، وسيحظى بالحب والتقدير الذي يستحقه".

وواصل: "المهم أنه يشعر بحال جيدة تحدثنا مؤخرًا عن معاناته من مشاكل، لكنه الآن يشعر بتحسن أخيرًا بعد جراحة أوتار الركبة، عانى من مشاكل في أجزاء أخرى من جسمه، لكنه الآن يشعر بأنه مستعد".

وزاد: "لقد اتُخذ القرار، وبالطبع نتمنى جميعًا له ولزوجته ميشيل ولأطفاله وأمه وأبيه كل التوفيق".

وأردف: "سنستمتع بالشهرين الأخيرين هنا معًا، لكن بالطبع الأمر صعب وعاطفي للغاية".

وأردف: "تمريراته الحاسمة وأهدافه ورؤيته في الثلث الأخير من الملعب يصعب تعويضها، يمكن لأي لاعب أن يقوم بحركة أو حركتين أو تمريرة حاسمة، ولكن لن يصل إلى عدد سنوات التألق التي قضاها دي بروين".

واختتم الإسباني: "في النهاية، هذه مهنة، وعلى اللاعبين والمدربين تقديم أداء جيد، ولا يمكن لأحد أن ينكر أن أداءه خلال العقد الماضي لم يكن رائعًا، لقد فزنا بالعديد من الألقاب، وقد شارك في كل منها".