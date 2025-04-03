"أعتقد أنني سأدفعه وتوسل لي".. مشجع صن داونز يكشف كواليس إنقاذه لمشجع الترجي

كتبت-هند عواد:

كشف سيبونسيو ماسانجو مشجع نادي صن داونز الجنوب أفريقي، كواليس لقطته الشهيرة مع مشجع الترجي، أثناء الاشتباكات بين جماهير الثنائي خلال المباراة التي جمعتهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مشده صن داونز في تصريحات عبر موقع timeslive الجنوب إفريقي: " كان هناك تدافع كبير بين الجماهير، جماهير الترجي أرادت الانتقال إلى الجهة الأخرى، وشاهدت الرجل معلقا ركضت وحاولت على الفور مساعدته، أعتقد في البداية أنني لم أكن هناك لمساعدته، ظن أنني كنت هناك لدفعه لكي يسقط، وعندما أمسكت بيديه، بدأ يتوسل إلي قائلا: "من فضلك لا تفعل ذلك، لدي ثلاثة أطفال".

A heroic Mamelodi Sundowns fan saved the life of an Esperance fan during a violent clash between the supporters of Mamelodi Sundowns and Espérance last night at Loftus Stadium.#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/7tNLHPrfrp — MDN NEWS (@MDNnewss) April 2, 2025

وأضاف: "ظل يقول ذلك وكان علي أن أطمئنه وقلت له "لا لن أتركك تسقط، أنا هنا لمساعدتك" ، بعدما كان يفقد قبضته على السور ، أمسكت بساعده، وقلت له: سأسحب حقيبتك، حاول رفع ركبتيك، دعنا نحاول جعل ساقيك أقرب ما يمكن إلى الأعلى ويمكنك سحب نفس.. حاولنا ذلك ثلاث أو أربع مرات وفي النهاية تمكن من رفع ساقيه".

واختتم مشجع صن داونز: "الارتفاع كان خطيرا حوالي 30 متر لو سقط كان سيموت أو يعيش بشلل، ما فعلته ليس عمل بطولي ولا أريد ذلك الوصف كان واجب، لا يجب أن أترك شخص كاد أن يفقد حياته، بعد انقاذه بكينا سويا، لم يتوقف مشجع الترجي على شكري، لقد أخذ حسابي ورقم هاتفي وقال لي سأتصل بك عندما أصل إلى تونس".

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