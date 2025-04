3 بطاقات حمراء واعتداء مورينيو على منافسه.. مشاهد من ديربي تركيا بين فنربخشة وجالطة سراي

كتبت-هند عواد:

شهد ديربي تركيا بين فنربخشة وجالطة سراي، اشتباكات قوية بين اللاعبين ومدربي الفريقين، بعد خسارة فنربخشة بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو اللقاء بنتيجة 2-1، وتوديع كأس تركيا من دور ربع النهائي.

وظهر جوزيه مورينيو يعتدي على مدرب جالطة سراي أوكان بوروك، الذي سقط بعدها على الأرض، وبدأت الأزمة في الشوط الثاني عندما أشهر الحكم ثلاث بطاقات حمراء.

وطرد حكم المباراة ميرت هاكان يانداش لاعب فنربخشة وثنائي جالطة سراي كيرم دميرباي وباريس ألبير يلماز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

🚨 A fight broke out between Fenerbahce and Galatasaray during the match between the two teams, and the Turkish police intervened 🤯🇹🇷



pic.twitter.com/a2lMsaUOY3