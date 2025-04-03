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3 بطاقات حمراء واعتداء مورينيو على منافسه.. مشاهد من ديربي تركيا بين فنربخشة وجالطة سراي

10:47 ص الخميس 03 أبريل 2025
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    اشتباكات في ديربي تركيا بين فنربخشة وجالطة سراي (5)_5
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    تدخل الشرطة في ديربي فنربخشة وجالطة سراي_11
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    اعتداء جوزيه مورينيو على مدرب جالطة سراي أوكان بوروك (4)_10
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    اعتداء جوزيه مورينيو على مدرب جالطة سراي أوكان بوروك (2)_8
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كتبت-هند عواد:

شهد ديربي تركيا بين فنربخشة وجالطة سراي، اشتباكات قوية بين اللاعبين ومدربي الفريقين، بعد خسارة فنربخشة بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو اللقاء بنتيجة 2-1، وتوديع كأس تركيا من دور ربع النهائي.

وظهر جوزيه مورينيو يعتدي على مدرب جالطة سراي أوكان بوروك، الذي سقط بعدها على الأرض، وبدأت الأزمة في الشوط الثاني عندما أشهر الحكم ثلاث بطاقات حمراء.

وطرد حكم المباراة ميرت هاكان يانداش لاعب فنربخشة وثنائي جالطة سراي كيرم دميرباي وباريس ألبير يلماز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعدما قام مورينيو بالإمساك بأنف بوروك، تم اصطحابه إلى النفق بواسطة أحد أعضاء الجهاز الفني بينما هرع لاعبو الفريقين إلى مكان الحادث، وجاءت هذه الاشتباكات بعد شجار كبير في الدقيقة 88 بين لاعبي البدلاء عندما تم استبدال يلماز.

واضطرت الشرطة إلى التدخل لفرض النظام على المقاعد بين لاعبي الفريقين في الشوط الثاني.

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تركيا ديربي تركيا اعتداء مورينيو
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