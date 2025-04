كتب - محمد القرش:

سجل الظهير الإنجليزي، تريند ألكسندر أرنولد، هدف فوز ليفربول على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد تسجيل الهدف انفجر أرنولد واحتفل بجنون مع جماهير ليفربول بعد خلع القميص، حيث جاء الهدف بعد العديد من المحاولات على مرمى ليستر والتي تصدى لها الحارس والقائم.

ويقترب الظهير الأيسر الإنجليزي من الرحيل عن ليفربول، حيث ينتهي عقده بنهاية موسم 2024/25 الجاري، ولم يتوصل إلى اتفاق بشأن العقد حتى الآن.

وذكرت تقارير صحيفة أن ريال مدريد أنهى اتفاقه مع ألكسندر أرنولد من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

GOAL!

Immediate impact off the bench and @TrentAA fires Liverpool in front on his 350th appearance for the Reds 💥#beINPL #LEILIV #LFC pic.twitter.com/GNjhUJzQuN

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 20, 2025