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"انفجر رغم اقتراب الرحيل".. شاهد احتفال أرنولد بهدف فوز ليفربول على ليستر (فيديو وصور)

07:39 م الأحد 20 أبريل 2025
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    احتفال ألكسندر أرنولد بهدفه مع ليفربول (7)
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    احتفال ألكسندر أرنولد بهدفه مع ليفربول (5)
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كتب - محمد القرش:

سجل الظهير الإنجليزي، تريند ألكسندر أرنولد، هدف فوز ليفربول على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد تسجيل الهدف انفجر أرنولد واحتفل بجنون مع جماهير ليفربول بعد خلع القميص، حيث جاء الهدف بعد العديد من المحاولات على مرمى ليستر والتي تصدى لها الحارس والقائم.

ويقترب الظهير الأيسر الإنجليزي من الرحيل عن ليفربول، حيث ينتهي عقده بنهاية موسم 2024/25 الجاري، ولم يتوصل إلى اتفاق بشأن العقد حتى الآن.

وذكرت تقارير صحيفة أن ريال مدريد أنهى اتفاقه مع ألكسندر أرنولد من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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