"بعد إقصائها نور الشربيني".. من هي أمينة عرفي بطلة الاسكواش المصرية؟

كتب - يوسف محمد:

في واحدة من أكبر مفاجآت بطولة الجونة الدولية للاسكواش، تمكنت أمينة عرفي المصنفة الخامسة عالميا، من الفوز على حساب نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا.

وتمكنت عرفي أمس من تحقيق الفوز على حساب نور الشربيني، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في لقاء استمر لمدة ساعة وواحد وأربعون دقيقة، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، في أولى مباريات الدور الثاني لبطولة الجونة الدولية للإسكواش.

وحققت عرفي منذ قليل فوزا هاما، على حساب الأمريكية أوليفيا ويفر المصنفة الخامسة عالميا، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، لتضمن بذلك الصعود إلى نهائي البطولة.

من هى أمينة عرفي؟

وتبلغ أمينة عرفي من العمر 17 عاما، فهى من مواليد 29 يونيو عام 2007 في محافظة القاهرة.

وتحتل عرفي المركز الخامس في التصنيف العالمي للاسكواش.

وتمتلك أمينة عرفي رقما تاريخيا، باعتبارها أصغر لاعبة تتوج ببطولة اسكواش من الفئة الذهبية، بعد التتويج ببطولة سنغافورة المفتوحة للتنس في عام 2024.

وتوجت عرفي ببطولة العالم للناشئين في عام 2022 بفرنسا، كما تمكنت عرفي من تحقيق الفوز بأربعة ألقاب ببطولة بريطانيا المفتوحة للتنس، خلال الفترة من 2018 حتى 2023.

كما تمكنت عرفي من التتويج ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، التي أقيمت في مارس الماضي.

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