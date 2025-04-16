كارثة ملعب هيلزبورو.. أسوأ ذكرى لجماهير ليفربول

كتبت-هند عواد:

أحيا الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي ولاعبيه على رأسهم المحترف المصري محمد صلاح، ذكرى ضحايا الفريق، الذين لقوا حتفهم في واحد من أكثر الحوادث المأسوية في التاريخ.

كارثة ملعب هيلزبورو: تسلسل زمني لأحداث مأساة رياضية غير مسبوقة

في أحد أيام أبريل من عام 1989، شهد ملعب هيلزبورو بمدينة شيفيلد حادثة تدافع مروعة خلال مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول ونوتنغهام فورست، ما أدى إلى وفاة 97 مشجعًا وإصابة المئات.

اعتُبرت هذه الحادثة الأكثر مأساوية في تاريخ الرياضة البريطانية، ما أشعل حملة مطولة للبحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة.

الوقائع الأساسية: يوم الكارثة

15 أبريل 1989: تجمع الآلاف من مشجعي ليفربول في ملعب شيفيلد وينزداي وسط أجواء احتفالية.

تكدس الجماهير خارج بوابة ليبينغ لين دفع قائد المباراة ديفيد داكنفيلد إلى فتح بوابة خروج لتخفيف الضغط. هذا القرار تسبب في تدافع نحو مدرجات ممتلئة بالفعل، ما أدى إلى الكارثة.

توفي 96 شخصًا في البداية، تراوحت أعمارهم بين 10 و67 عامًا، فيما أصيب المئات، ولاحقًا، ارتفع العدد إلى 97 بوفاة أندرو ديفين في 2021 نتيجة إصاباته.

أبريل 1989: ادّعى داكنفيلد أن الجماهير اقتحمت البوابات، ما أُرفق بحملة إعلامية ضخمة ألقت باللوم على مشجعي ليفربول، كانت صحيفة "ذا صن" في صدارة هذا الاتهام، ما أثار غضبًا واسعًا استمر لعقود.

المراجعات والتحقيقات في كارثة هيلزبره

1990: خلص تقرير تايلور إلى أن سوء التنظيم كان العامل الأساسي وراء الحادثة، وأوصى بحظر المدرجات المخصصة للوقوف في مباريات كرة القدم.

1991-1993: لم تُوجه اتهامات جنائية لأي طرف مسؤول عن السلامة في الملعب.

وأثارت تحقيقات أولية استياء عائلات الضحايا بسبب استبعاد الأدلة المتعلقة بوفيات ما بعد الساعة 3:15 مساءً.

2012: كشفت لجنة هيلزبورو المستقلة أدلة جديدة، مؤكدةً أن 41 شخصًا كان يمكن إنقاذهم لو تم التعامل بشكل أفضل مع الحادثة.

2016: قضت هيئة المحلفين بأن ضحايا هيلزبورو قُتلوا بشكل غير قانوني، وألقت باللوم على الشرطة والجهات المنظمة.

المحاكمات النهائية

2019: برأت هيئة المحلفين ديفيد داكنفيلد من تهمة القتل غير العمد، ما أثار استياء عائلات الضحايا مجددًا.

2021: بُرئت الشخصيات المتهمة بتغيير بيانات الشرطة، ما ختم فصلًا آخر من معركة طويلة للعدالة.

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