بعد ثنائية الرياض.. كم هدف يفصل رونالدو عن نادي الـ1000؟

كتب - محمد القرش:

لا يتوقف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تسجيل الأهداف، حيث قاد فريق النصري للفوز على نظيره الرياض بعد التأخر بهدف حتى الدقيقة 56.

وسجل رونالدو هدف تعادل النصر في الدقيقة 56، ثم أضاف هدف الفوز بالدقيقة 64، ليواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 هدفا.

كم هدف يفصل رونالدو عن نادي الـ1000؟

ووصل البرتغالي إلى هدفه رقم 933 في مسيرته الكروية عبر التاريخ، ليفصله 67 هدفا من أجل الوصول نادي الـ1000 كأول لاعب في التاريخ.

أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته الكروية

منتخب البرتغال - 136 هدفا

سبورتينج لشبونة - 5 أهداف

ريال مدريد - 450 هدفا

مانشستر يونايتد - 145 هدفا

يوفنتوس - 101 هدفا

النصر - 96 هدفا