وفاة ملاكم نيجيري خلال نزال في غانا (فيديو)

توفي الملاكم النيجيري جابرييل أولواسيغون أولانريواجو خلال نزال أُقيم بدولة غانا مساء يوم السبت حين واجه نظيره جون مبانغو في وزن خفيف الثقيل.

وظهر أولانريواجو وهو ينهار بعد لكمة خفيفة من خصمه الغاني قبل 15 ثانية فقط من الجولة الثالثة بالنزال المكون من 8 جولات ليوقف الحكم النزال ويطلب التدخل الطبي ولكن تُوفيّ الملاكم النيجيري بعد وقت قصير من سقوطه.

ومن جانبها أصدرت هيئة الملاكمة الغانية (GBA) بيانًا رسميًا جاء:"تم إعلان أولانريواجو لائقًا طبيًا من قبل مجلس التحكم في الملاكمة النيجيرية، وحصل على شهادته كملاكم محترف قبل أن توافق GBA على إقامة النزال وقبل ثوانٍ قليلة من نهاية الجولة الثالثة، تراجع أولواسيغون للخلف خلال النزال واستند على الحبال دون أن يتلقى أي لكمة مباشرة من خصمه".

وذكر البيان:"الحكم ريتشارد أميفي، بعد أن أدرك خطورة الوضع، أوقف النزال على الفور واستدعى الطبيب الموجود بجانب الحلبة، بمساعدة المسعفين من خدمة الإسعاف الوطنية، لمحاولة إنعاش الملاكم."

وبصفته أعرب الأمين العام لمجلس التحكم في الملاكمة النيجيرية، ريـمي أبوديرين، عن حزنه الشديد، قائلًا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC):"نشعر بصدمة شديدة لم يكن هذا شيئًا يمكننا توقعه أبدًا، سنتحمل مسؤولياتنا بالكامل ونتأكد من الوقوف بجانب عائلته في هذا الوقت العصيب".

