كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت أمس العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباريات أمس الأربعاء، تحقيق المارد الأحمر، الفوز على حساب نظيره طلائع الجيش بنتيجة هدفين دون مقابل، في بطولة الدوري المصري.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

فينورد ضد إنتر ميلان - (0-2)

بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن - (3-0)

باريس سان جيرمان ضد ليفربول - (0-1)

بنفيكا ضد برشلونة - (0-1)

نتائج مباريات الدوري المصري

الأهلي ضد طلائع الجيش - (2-0)

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - (2-1)

بتروجيت ضد غزل المحلة - (2-1)

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا

فيسيل كوبي ضد غوانغجو - (2-0)

شنغهاي شنهوا ضد كاواساكي فرونتالي - (1-0)