"أخطأت وكنت أدافع عن صلاح".. جيمي كاراجر يتراجع عن تصريحاته المثيرة للجدل

كتبت-هند عواد:

تراجع جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق، عن تصريحاته بشأن بطولة كأس الأمم الأفريقية ووصفها لها بأنها ليست كبرى.

وقال جيمي كارجر، في تصريحات عبر قناة "سي بي إس سبورتس": "لدي آراء قوية للغاية بشأن اللعبة، وأنا أحب المناقشة، وهذا لن يتغير أبدًا، لكن ما لا أريد أن أوصف به أبدًا، باعتباري محللًا، هو الجهل أو عدم الاحترام، لذا لم يكن هذا هدفي أبدًا، وسواء كان ذلك للاعب أو نادٍ أو دولة أو قارة أو بطولة قارية، أو أي شيء آخر".

وأضافت: "ما أود قوله هو أنني أخطأت عندما وصفت بطولة كأس الأمم الأفريقية بأنها ليست بطولة كبرى، كنت أحاول شرح مزايا فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، وأعتقد أنه ليس فقط بطولة كأس الأمم الأفريقية، بل دورة الألعاب الآسيوية، والكأس الذهبية، وليس كوبا أمريكا، ولكن هناك خمس بطولات كبرى أخرى بخلاف كأس العالم مخصصة لقارتها وهي بطولة كبرى".

وأوضح: "لكن بعضها لا يلقى صدى لدى الأشخاص الذين يصوتون لجائزة الكرة الذهبية، وبالنسبة لي لم يكن هذا مجرد رأي، بل كان حقيقة فيما يتعلق بالبحث عن الفائزين بالكرة الذهبية خلال الأربعين أو الخمسين عامًا الماضية".

واختتم: "كنت أطالب بأن يصبح محمد صلاح أول لاعب أفريقي يفوز بجائزة الكرة الذهبية منذ جورج وياه في منتصف التسعينيات، وكما قلت، كان ينبغي لي أن أكون أكثر هدوءًا في كلامي حول هذا الأمر، لذا نعم، هذا شيء سأفكر فيه".

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