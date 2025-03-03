التماسيح في الشارع واشتغلت فلاح.. داهش يكشف أصعب مواقفه في الدوري السريلانكي

كتب - محمد القرش:

نادرا ما سمعنا عن الدوري السريلانكي لكرة القدم، لذلك يتلقى المحترف المصري أحمد داهش، الكثير من الانتقادات والسخرية بسبب قلة شعبية الدوري الذي يلعب له.

وحرص "مصراوي" على محاورة أحمد داهش من أجل معرفة سبب الاحتراف في دوري مغمور، وكيف يواجه انتقادات وسخرية المصريين منه، وأغرب عادات المواطنين هناك.

وجاء الحوار كالتالي..

كيف بدأت مسيرتك الكروية؟

بدأت في ناشئين نادي النصر القاهري، ثم انتقلت إلى النجوم، وفي مرحلة الفريق الأول بدأت في سكر الحوامدية بالدرجة الثالثة.

وبعد موسمين انتقلت إلى بني عبيد بالدرجة الثانية، ولما خدت خطوة الاحتراف روحت الدوري المالديفي الدرجة الأولى ثم إلى سريلانكا، وبعدها روحت الدوري الليبي ورجعت تاني على سريلانكا حاليا.

أصعب المواقف التي واجهتك بسبب كرة القدم؟

جالي إصابة خلتني ابعد عن الكورة لمدة سنة ونص، وقبل كدا اشتغلت في الفلاحة عشان اساعد أهلي واقدر اكمل في الكورة.

ما هو الفارق بين الدوري السريلانكي والمصري؟

الدوري السريلانكي معتمد على اللياقة البدنية والسرعات، لكن المصري أقوى طبعا من حيث كواليتي ومهارة اللاعبين والتكتيك.

أصعب المواقف اللي تعرضت لها في الاحتراف؟

أول شهر في الاحتراف فضلت تحت الاختبار، وكان الأكل والشرب على حسابي، ولما جت فلوسي تخلص ربنا كرمني بعد صبر وتعب ومضيت مع النادي.

متوسط الأجر للاعب في سريلانكا؟

متوسط الأجر للاعب كرة قدم في سيريلانكا ٢٠٠٠ دولار في الشهر.

كيف تقابل سخرية البعض من الاحتراف في سريلانكا؟

مفيش حد عاش المعاناة اللي شوفتها في مصر، أنا فضلت 10 سنين بسافر من الشرقية للقاهرة، ومكنتش عارف أصرف على نفسي.

ودلوقتي لما حد بيتريق عادي بضحك وبقول لنفسي محدش عارف حاجة والكل باصص تحت رجلة، وفي وقت معين لازم تاخد قرار يغير حياتك للأحسن حتى لو كان الدوري ضعيف.

هل تنصح اللاعبين بالاحتراف في الدوري السريلانكي؟

منصحش حد يجي سريلانكا إلا وهو معاه عرض رسمي من نادي، لأن الحياة في سريلانكا غالية جدا.

أغرب الأشياء والعادات التي رأيتها في سريلانكا؟

عندهم عادة صعب جدا، بيحطوا الشطة في كل الأكل بتاعهم، لكنهم شعب طيب مش عنصري، وفي مدن التماسيح بتمشي في الشارع عادي.