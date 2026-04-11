إعلان

وزيرة الثقافة تتابع حالة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة وتطمئن على رعايته

كتب : محمد لطفي

11:32 ص 11/04/2026

الدكتورة جيهان زكي والفنان عبدالرحمن أبو زهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتابع الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة، للاطمئنان عليه ومتابعة مستجدات الرعاية الطبية المقدمة له، بعد تعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية المطلوبة.

الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

تواصلت وزيرة الثقافة مع الفنان أحمد أبو زهرة، للاطمئنان على صحة والده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، وأكدت له اهتمام الدولة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للفنان الكبير، مشيرة إلى التواصل المستمر من جانب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع أسرة الفنان القدير للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة له، ومتابعة آخر المستجدات أولًا بأول، بما يضمن توفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة.

من جانبه، أكد الفنان أحمد أبو زهرة تقديره الكبير لاهتمام الدولة ممثلة في وزارتي الصحة والثقافة بحالة والده الصحية، مشيرًا إلى أن هذا يدل على اهتمام الدولة الشديد بالقامات الفنية الرفيعة.

وأكدت الدكتورة جيهان زكي، أن الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة يمثل قيمة فنية كبيرة وقامة راسخة في تاريخ الفن المصري والعربي، بما قدمه من عطاء إبداعي ثري أسهم في تشكيل الوجدان الفني والثقافي لأجيال متعاقبة، متمنية له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وأن يعود قريبًا إلى محبيه وجمهوره الكبير.

اقرأ أيضًا:

مصدر طبي: التنفس الصناعي لعبد الرحمن أبو زهرة "إجراء منقذ للحياة".. وحالته حرجة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرعاية الصحية وزيرة الثقافة عبدالرحمن أبو زهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كارثة داخل قرية".. ضبط 3 قُصَّر لاتهامهم بالاعتداء على طفل في المنوفية
شئون عربية و دولية

"كارثة داخل قرية".. ضبط 3 قُصَّر لاتهامهم بالاعتداء على طفل في المنوفية
هل يجوز إخراج الزكاة لتجديد مسجد؟.. أمين الفتوى يجيب
شئون عربية و دولية

هل يجوز إخراج الزكاة لتجديد مسجد؟.. أمين الفتوى يجيب
حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع حرارة وأمطار ورياح على بعض المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع حرارة وأمطار ورياح على بعض المناطق
حكاية عريس البراجيل أنهى حياة طفلة برصاصة خلال حفل زفافه
حوادث وقضايا

حكاية عريس البراجيل أنهى حياة طفلة برصاصة خلال حفل زفافه
محمد صلاح العزب يكشف كواليس فيلم يجمع محمد إمام وأحمد العوضي
سينما

محمد صلاح العزب يكشف كواليس فيلم يجمع محمد إمام وأحمد العوضي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان