تتابع الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة، للاطمئنان عليه ومتابعة مستجدات الرعاية الطبية المقدمة له، بعد تعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية المطلوبة.

تواصلت وزيرة الثقافة مع الفنان أحمد أبو زهرة، للاطمئنان على صحة والده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، وأكدت له اهتمام الدولة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للفنان الكبير، مشيرة إلى التواصل المستمر من جانب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع أسرة الفنان القدير للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة له، ومتابعة آخر المستجدات أولًا بأول، بما يضمن توفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة.

من جانبه، أكد الفنان أحمد أبو زهرة تقديره الكبير لاهتمام الدولة ممثلة في وزارتي الصحة والثقافة بحالة والده الصحية، مشيرًا إلى أن هذا يدل على اهتمام الدولة الشديد بالقامات الفنية الرفيعة.

وأكدت الدكتورة جيهان زكي، أن الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة يمثل قيمة فنية كبيرة وقامة راسخة في تاريخ الفن المصري والعربي، بما قدمه من عطاء إبداعي ثري أسهم في تشكيل الوجدان الفني والثقافي لأجيال متعاقبة، متمنية له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وأن يعود قريبًا إلى محبيه وجمهوره الكبير.

مصدر طبي: التنفس الصناعي لعبد الرحمن أبو زهرة "إجراء منقذ للحياة".. وحالته حرجة



