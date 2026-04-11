بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقال الرئيس السيسي في نص البرقية: "يطيب لي أن أبعث إلى قداستكم وإلى إخواننا الأقباط بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.. أعاده الله عليكم بالخير والبركات".

وأضاف: "وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بأواصر الأخوة والمحبة التي تجمع بين أبناء مصر جميعًا، فالنسيج الوطني الواحد هو الدرع الواقي والحصن المنيع للحفاظ على الوطن وحماية مقدراته، والدعامة الأساسية في بناء مستقبل مشرق يحقق آمال وطموحات المصريين كافة".

وتابع رئيس الجمهورية: "أدعو الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، متمنيًا لكم عيدًا سعيدًا تنعمون فيه بوافر الصحة والسعادة، ومصرنا الغالية المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء".

كما أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة مماثلة إلى أقباط مصر بالخارج، نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم، بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث هنأهم سيادته بالعيد وتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق.

الرئيس السيسي لـ"ميلوني": نرفض أي انتهاك لسيادة الدول أو المساس بمقدرات شعوبها



