آخرهم أردني.. لاعبون رفضوا مواجهة منافسين إسرائيليين

شهدت الساعات الماضية انسحاب لاعب الكيك بوكسينج الأردني سعيد الرمحي، من نصف نهائي بطولة العالم وزن 63 كيلوجراما، بسبب أن المباراة كانت أمام لاعب إسرائيلي، إلا أنه لا يعد اللاعب الوحيد الذي رفض منافسة لاعب من الكيان.

الأردني سعيد الرمحي ينسحب من مواجهة

انسحب سعيد الرمحي من نصف النهائي بطولة العالم، أمام لاعب إسرائيلي، وذلك في البطولة المقامة في تايلاند.

وقال والد اللاعب في تصريحات صحفية: "الانسحاب جاء لدوافع مبدئية ووطنية، في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة، وموقفنا تجاه القضية الفلسطينية".

لاعبون رفضوا مواجهة لاعب إسرائيلي

شهدت الساحة الرياضية العديد من المواقف المشابهة، برفض أو الانسحاب من مواجهة لاعبين إسرائيليين، إذ سبق ورفض الاتحاد الأردني لكرة السلة مواجهة منتخب بلاده للشباب إسرائيل في بطولة كأس العالم للشباب، العام الماضي.

وفي العام الماضي أيضا، انسحب لاعب التنس الأردني عبد الله شلباية من بطولة هيرسونيسوس تشالنجر، إذ أسفرت القرعة عن مواجهة لاعب إسرائيلي في دور الـ32.

كما انسحبت لاعبة التايكوندو الإيرانية روزهان جودارزي من بطولة في كينيا بعد رفضها مواجهة منافسة إسرائيلية بموجب الحظر الإيراني على التواصل مع الرياضيين.

وفي عام 2024، انسحب لاعب الجودو المصري كريم إبراهيم من بطولة العالم، وبالتحديد من الدور الثاني، بعدما رفض مواجهة لاعب إسرائيلي.

