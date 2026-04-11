تبدأ محكمة جنايات الجيزة، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"عريس البراجيل"، في واقعة مقتل الطفلة رقية مصطفى، البالغة من العمر 11 عامًا، إثر إصابتها بطلق ناري خلال حفل زفافه بدائرة مركز أوسيم.

وكشفت أوراق القضية تفاصيل صادمة، حيث أطلق المتهم أعيرة نارية في الهواء على سبيل الاحتفال، دون مراعاة لقواعد السلامة، لتصيب إحدى الطلقات الطفلة أثناء وقوفها بشرفة منزلها، وتسقط غارقة في دمائها.

وبحسب أمر الإحالة، تعود الواقعة إلى 25 ديسمبر 2025، حيث أطلق المتهم الأعيرة النارية متوقعًا إمكانية حدوث النتيجة الإجرامية، ما أدى إلى وفاة الطفلة متأثرة بإصابتها، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهم القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد، إلى جانب حيازة سلاح ناري غير مرخص وذخيرة، وإطلاق أعيرة نارية داخل نطاق سكني بالمخالفة للقانون.