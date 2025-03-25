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لحظة بلحظة.. منتخب مصر 1-0 سيراليون.. هدف زيزو

08:02 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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    الشناوي
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    شوبير
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    منتخب مصر (3)
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    محمد صلاح (2)
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    مصر ضد سيراليون
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    منتخب مصر (2)
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    حسام وإبراهيم حسن
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    محمد صلاح (1)
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    مصر ضد سيراليون
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متابعة - محمد القرش:

يستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة سيراليون

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمود تريزيجيه - زيزو.

خط الهجوم : عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.

دكة بدلاء منتخب مصر

محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل.

ملخص مباراة مصر وسيراليون

بداية المباراة

تسديدة من تريزيجيه علت العارضة في الدقيقة 5

عرضة من زيزو يمسك بها حارس منتخب سيراليون في الدقيقة 7

تسديدة خطيرة من محمد صلاح علت العارضة في الدقيقة 15

مرور 20 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

تسديدة قوية من مرموش بعد تمريرة من صلاح لكن خارج المرمى في الدقيقة 32

أحمد مصطفى زيزو يسجل هدف تقدم مصر على سيراليون في الدقيقة 45+3

انتهاء الشوط الأول

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