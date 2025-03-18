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إصابة لاعب منتخب السعودية قبل مواجهة الصين

03:33 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    محمد كنو في برنامج رامز ايلون مصر
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    محمد كنو في برنامج رامز ايلون مصر (1)
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    محمد كنو
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    محمد كنو
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    محمد كنو
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    محمد كنو
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    محمد كنو لاعب الهلال السعودي (10)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المنتخب السعودي إصابة لاعبه محمد كنو مما جعله يكتفي ببرنامجه العلاجي مع الجهاز الطبي بالمعسكر الحالي في العاصمة الرياض.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره الصيني يوم الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 على أن يحل ضيفاً على نظيره الياباني يوم الثلاثاء 25 من الشهر ذاته.

وأوضح المنتخب السعودي عبر بيان رسمي مساء أمس الإثنين أن كنو اكتفى ببرنامج علاجي برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام في عضلة الفخذ التي تعرض لها في مشاركته الأخيرة مع نادي الهلال.

وتشهد الفترة الماضية تألقاً لمحمد كنو صاحب الـ 30 عامًا مع الهلال؛ إذ سجل هدفين بآخر مباراتين في الدوري.

ترتيب مجموعة السعودية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم

منتخب السعودية يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره الإندونيسي صاحب المركز الثالث.

ويحتل منتخب الصين المركز السادس بالرصيد ذاته 6 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب البحرين صاحب المركز الخامس.

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محمد كنو نادي الهلال المنتخب السعودي
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