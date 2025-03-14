نجل كريم بنزيما سيلعب للاتحاد أم ريالمدريد؟.. الفرنسي يرد

كتبت-هند عواد:

كشف النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي الحالي وريال مدريد السابق، مفاجأة بشأن مستقبل نجله إبراهيم.

وقال بنزيما في تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد": "حديثي من الحكم في مباراة الرياض؟ الأمر طبيعي.. أنا قائد الاتحاد؛ ومن حقي التحدث مع الحكام، عندما أشاهد بعض اللقطات التي تستدعي ذلك، مثلا في الشوط الأول لحظة إصابة ستيفن رأيت أنها تستحق إشهار كارت أحمر في وجه لاعب الفريق المنافس.. وتحدثت مع الحكم بخصوص هذا الأمر".

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⁧يأتيكم يوميا الـ12:30 صباحا بتوقيت السعودية

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وأضاف: "إبراهيم نجلي من أكبر مشجعي الاتحاد؛ يكون سعيدًا للغاية عندما يحقق العميد الفوز، ويحزن كثيرًا عند التعادل أو الهزيمة، وعن إمكانية لعبه مع الفريق مستقبلا: لماذا لا؟.. إن شاء الله قد يحدث ذلك".

واختتم المراسل بسؤال عن نجله، قائلا: "إبراهيم سيلعب للاتحاد أم ريال مدريد؟"، لكن لم يرد بنزيما واكتفى بالضحك.

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