"عقوبة قاسية ومستشعرات بالكرة".. ركلة جزاء ألفاريز في شباك ريال مدريد تثير الجدل

شهدت مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد، جدلا واسعا، بسبب إلغاء ركلة الجزاء التي سددها جوليان ألفاريز لاعب الأول.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد، بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

وسدد ألفاريز ركلة الجزاء، قبل أن يعود الحكم إلى تقنية الفيديو لمراجعتها ويقرر عدم احتسابها، بسبب لمس الكرة مرتين، وظهر في مقطع فيديو، أن كيليان مبابي هو أول من لاحظ الخطأ وتوجه إلى حكم اللقاء.

وتسببت ركلة الجزاء الملغية في جدلا واسعا، إذ علق الصحفي ميجيل ديلاني من صحيفة "إندبيندينت" عبر موقع التغريدات "إكس": "بغض النظر عن صحة القرار، يبدو أن العقوبة قاسية للغاية، خاصة في موقف حساس مثل ركلات الترجيح. كان يجب إعادة الركلة، فهذا مجرد انزلاق بسيط وليس محاولة متعمدة للغش. القرار يبدو مبالغا فيه".

