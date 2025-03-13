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"عقوبة قاسية ومستشعرات بالكرة".. ركلة جزاء ألفاريز في شباك ريال مدريد تثير الجدل

11:03 ص الخميس 13 مارس 2025
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    تسديد جوليان ألفاريز لركلة الجزاء
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    لوكاس فاسكيز بعد المباراة
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    لوكا مودريتش من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
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    احتفال فالفيردي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد
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كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد، جدلا واسعا، بسبب إلغاء ركلة الجزاء التي سددها جوليان ألفاريز لاعب الأول.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد، بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

وسدد ألفاريز ركلة الجزاء، قبل أن يعود الحكم إلى تقنية الفيديو لمراجعتها ويقرر عدم احتسابها، بسبب لمس الكرة مرتين، وظهر في مقطع فيديو، أن كيليان مبابي هو أول من لاحظ الخطأ وتوجه إلى حكم اللقاء.

وتسببت ركلة الجزاء الملغية في جدلا واسعا، إذ علق الصحفي ميجيل ديلاني من صحيفة "إندبيندينت" عبر موقع التغريدات "إكس": "بغض النظر عن صحة القرار، يبدو أن العقوبة قاسية للغاية، خاصة في موقف حساس مثل ركلات الترجيح. كان يجب إعادة الركلة، فهذا مجرد انزلاق بسيط وليس محاولة متعمدة للغش. القرار يبدو مبالغا فيه".

وذكر تقرير عبر قنوات "سي بي إس"، أن تقنية الفيديو شبه الآلية تعتمد على مستشعرات داخل الكرة يمكنها اكتشاف كل لمسة، وهذا السبب في إلغاء ركلة الجزاء.

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