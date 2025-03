محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير

كتب - محمد القرش:

حصد لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير.

ونشر الموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين عبر منصة "إكس": "صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز حسب اختيار جماهير رابطة اللاعبين المحترفين لشهر فبراير".

وساهم صلاح في 9 أهداف(سجل 6 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة) مع ليفربول بالدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير.



هدفين ضد بورثموث

هدف وتمريرة حاسمة ضد إيفرتون

هدف ضد ولفرهامبتون

هدف وتمريرة حاسمة ضد أستون فيلا

هدف وتمريرة حاسمة ضد مانشستر سيتي

Mo Salah. 👑



Your PFA Premier League Fans' Player of the Month for February. 🏆 pic.twitter.com/jt17gT0KCz