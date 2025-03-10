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محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير

03:02 م الإثنين 10 مارس 2025

محمد صلاح 3

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كتب - محمد القرش:
حصد لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير.
ونشر الموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين عبر منصة "إكس": "صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز حسب اختيار جماهير رابطة اللاعبين المحترفين لشهر فبراير".
وساهم صلاح في 9 أهداف(سجل 6 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة) مع ليفربول بالدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير.


أرقام صلاح في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير


هدفين ضد بورثموث
هدف وتمريرة حاسمة ضد إيفرتون
هدف ضد ولفرهامبتون
هدف وتمريرة حاسمة ضد أستون فيلا
هدف وتمريرة حاسمة ضد مانشستر سيتي

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صلاح محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول
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