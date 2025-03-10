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أولمبيك ليون يفوز على نيس بهدفين في الدوري الفرنسي

01:00 ص الإثنين 10 مارس 2025

خلال مباراة أولمبيك ليون ونيس

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة أولمبيك ليون ونيس التي أقيمت أمس الأحد الموافق 9 مارس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين في الدوري الفرنسي.

وحقق فريق أولمبيك ليون الفوز على نظيره نيس بهدفين دون رد على ملعب أليانز ريفيرا.

وسجل هدفين ليون كلا من، ريان شرقي في الدقيقة 78، و إرنست نوواما في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع أولمبيك ليون نقاطه إلى 42 ليحتل المركز السادس بجدول الترتيب، بينما توقف فريق نيس عند النقطة 46 ليبقى في المركز الثالث.

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مباراة أولمبيك ليون ونيس الدوري الفرنسي جدول ترتيب الدوري الفرنسي أولمبيك ليون يفوز على نيس
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