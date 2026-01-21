مباريات الأمس
مان سيتي يتلقى هزيمة تاريخية من بودو جليمت

كتب - محمد الميموني:

02:16 ص 21/01/2026 تعديل في 02:45 ص
فاز فريق بودو جليمت النرويجي على نظيره فريق مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء، في منافسات الجولة الـ7من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح التسجيل لفريق بودو جليمت النرويجي اللاعب كاسبر هيج في الدقيقةال22 من عمر المباراة بينما سنجل الهدف الثاني نفس اللاعب في الدقيقة ال24 من عمر المباراة ثم سجل الثالث اللاعب ينس هاوجي في الدقيقة ال 58 من عمر المباراة.

بينما سجل هدف تقليص الفارق لفريق مانشستر سيتي اللاعب ريان شرقي في الدقيقة ال60 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بفوز بودو جليمت على نظيره مانشستر سيتي بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد.

ويذكر أن فريق بودو جليمت يحتل المركز السادس والعشرين برصيد 6نقاط بعد الفوز المستحق على مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

مان سيتي بودو جليمت دوري أبطال أوروبا نتيجة مباراة مان سيتي

