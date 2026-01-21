توتنهام هوتسبير يفوز على بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبير يفوز على بروسيا دورتموند في دوري أ

فاز فريق توتنهام الإنجليزي على حساب نظيره فريق بروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال7 من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح التسجيل لفريق توتنهام هوتسبير اللاعب كريستيان روميرو في الدقيقة الـ 14 من عمر المباراة بينما سجل الهدف الثاني والفوز لفريق توتنهام هوتسبير بقدم اللاعب دومينيك سولانكي في الدقيقة ال37 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بفوز توتنهام هوتسبير على فريق بروسيا دورتموند بهدفين دون رد .

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 14 نقطة بينما يحتل فريق بروسيا دورتموند المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة