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انتقادات لكيليان مبابي وفايزة العامري بسبب ناد فرنسي.. ما القصة؟

08:50 ص الجمعة 07 فبراير 2025
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    مبابي ووالدته فايزة العماري1
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    مبابي ووالدته فايزة العماري
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    فايزة العماري والدة كيليان مبابي مع زوجها وابنها
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    كيليان مبابي مع والدته فائزة لعامري
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    مبابي ووالدته فايزة العماري
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    كليان مبابي
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    رونالدو و كليان مبابي
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    مبابي في موناكو الفرنسي_13
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    مبابي بقيمص موناكو_9
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    إصابة مبابي (2)
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    احتفال مبابي بهدفه في مرمى برشلونة (3)
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    احتفال مبابي بهدفه في مرمى برشلونة (1)
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    مبابي
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    كيليان مبابي 3
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كتبت-هند عواد:

يواجه نادي ستاد ماليرب كان الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، أزمة فنية، تسببت في هجوم جماهيره على كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني,

وفي منتصف عام 2024، أعلن النادي في بيان رسمي، أن الفرنسي كيليان مبابي أصبح المساهم الأكبر في النادي، فيما يمتلك رئيس مجلس إدارة النادي السابق حصة 20%، ليصبح مبابي واحدا من أصغر ملاك الأندية في أوروبا.

ويحتل نادي ستاد ماليرب كان المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري، بفارق 8 نقاط عن أول مراكز البقاء، ليواجه شبح الهبوط، لهذا قامت الجماهير بالهجوم على كيليان مبابي وعائلته، وحمل لافتات تنتقد والدته فايزة العامري ورئيس النادي زياد حمود.

وذكر موقع "جول" العالمي، أن جماهير النادي رفعت لافتات في ملعب ميشيل دورنانو، تنتقد فيه الإدارة، وكتب على لافتة: "فايزة، الفلاحون في القذارة"، وأضافت أخرى: "فكروا في أولئك الذين يعملون في الظل، حمود استقل.. أين أنت؟".

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كيليان مبابي فايزة العامري نادي كيليان مبابي مبابي ووالدته
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