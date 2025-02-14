كريستيانو رونالدو يجيب عن سؤال مفاجئ بشأن سوريا (فيديو)

كتب - محمد القرش:

تلقى لاعب نادي النصر، كريستيانو رونالدو، سؤال مفاجئ بعد مباراة الأهلي في الدوري السعودي "روشن".

وبعد مباراة النصر والأهلي، وجهت مراسلة قناة الكأس القطرية سؤالا غير متوقع لرونالدو "ما رأيك في ما يحدث بسوريا"، ليجيب كريستيانو: "أنا أحب هذا البلد".

وسبق للأسطورة البرتغالي أن دعم أطفال سوريا في عام 2017، حيث نشر رونالدو حينها صورا لبعض الأطفال اللاجئين عبر حسابه على منصة إكس وعلق: "يمكن أن يحدث الكثير في 5 سنوات، ولكن بالنسبة إلى بعض الأطفال اللاجئين لم يتغير شيء، لا تنسوهم".

A lot can happen in 5 years but for some refugee kids, nothing has changed. Don't forget about them. #Zaatari #Syria @SavetheChildren pic.twitter.com/f7BgY4gs2w — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 28, 2017

وانتهت مباراة الأهلي والنصر بفوز الأخير بنتيجة 3-2 على ملعب الملك عبد الله الدولي، ضمن مواجهات الجولة 20 من الدوري السعودي

يُذكر أن كريستيانو انضم إلى النصر في موسم 2022/23 قادما من مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر.

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