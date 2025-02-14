مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري الألماني

أوجسبورج

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

كريستيانو رونالدو يجيب عن سؤال مفاجئ بشأن سوريا (فيديو)

12:36 م الجمعة 14 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو وابنه
  • عرض 6 صورة
    رونالدو من تدريبات النصر (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تلقى لاعب نادي النصر، كريستيانو رونالدو، سؤال مفاجئ بعد مباراة الأهلي في الدوري السعودي "روشن".

وبعد مباراة النصر والأهلي، وجهت مراسلة قناة الكأس القطرية سؤالا غير متوقع لرونالدو "ما رأيك في ما يحدث بسوريا"، ليجيب كريستيانو: "أنا أحب هذا البلد".

وسبق للأسطورة البرتغالي أن دعم أطفال سوريا في عام 2017، حيث نشر رونالدو حينها صورا لبعض الأطفال اللاجئين عبر حسابه على منصة إكس وعلق: "يمكن أن يحدث الكثير في 5 سنوات، ولكن بالنسبة إلى بعض الأطفال اللاجئين لم يتغير شيء، لا تنسوهم".

وانتهت مباراة الأهلي والنصر بفوز الأخير بنتيجة 3-2 على ملعب الملك عبد الله الدولي، ضمن مواجهات الجولة 20 من الدوري السعودي

يُذكر أن كريستيانو انضم إلى النصر في موسم 2022/23 قادما من مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر.

اقرأ أيضًا:

بوجود كأس العالم.. موعد حفل الأهلي للإعلان عن تفاصيل استاد النادي

بحضور نجوم الأهلي والزمالك.. حفل زفاف حارس مرمى منتخب مصر

قبل لقاء القمة.. صورة بن شرقي مع دونجا تثير الجدل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر سوريا رونالدو وسوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

باقٍ 14 يومًا.. موعد استطلاع هلال رمضان 2025