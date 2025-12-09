مباريات الأمس
كأس العرب

الإمارات

3 1
16:30

الكويت

كأس العرب

مصر الثاني

0 3
16:30

الأردن

كأس العرب

الجزائر الثاني

2 0
19:00

العراق

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

1 6
20:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

3 3
20:00

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

0 0
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

0 1
22:00

آ. فرانكفورت

أول تعليق من يزن النعيمات بعد فوز الأردن على مصر في كأس العرب

كتب - يوسف محمد

09:15 م 09/12/2025

يزن النعيمات - الأردن

يرى يزن النعيمات نجم منتخب الأردن، أن منتخب بلاده لم يقدم شيئا في بطولة كأس العرب 2025 حتى الآن، على الرغم من التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة.

وكان النعيمات تواجد على مقاعد بدلاء منتخب بلاده اليوم، خلال مواجهة منتخب مصر، في الجولة الثالثة بالبطولة والتى انتهت لصالح الأردن بثلاثية نظيفة.

وقال النعيمات في تصريحات عبر قناة "الكأس"، عقب نهاية المباراة: "أبارك لكل أعضاء المنتخب الأردني بالتأهل إلى الدور المقبل من البطولة، وحظ أوفر للمنتخب المصري".

وأضاف: "لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي في المنتخب الأردني، وهو ما ظهر اليوم، وهذا دليل على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها منتخب الأردن، ومنتخب الأردن على قلب رجل واحد في البطولة، من جهاز فني ولاعبين وإدارة وكذلك الجماهير التي تطمح أن يتوج المنتخب باللقب وهذا حق الجماهير".

واختتم النعيمات تصريحاته: "المنتخب الأردني يمتلك قوة كبيرة، ولكن يجب أن نعرف أن لكل مباراة حساباتها الخاصة، حتى الآن لم نقدم شيئا في البطولة والقادم سيكون أهم وأصعب".

ونجح منتخب الأردن في التأهل إلى دور ربع النهائي ببطولة كأس العرب، بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط جمعهم من 3 مباريات.

