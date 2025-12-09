مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الإمارات

3 1
16:30

الكويت

كأس العرب

مصر الثاني

0 3
16:30

الأردن

كأس العرب

الجزائر الثاني

2 0
19:00

العراق

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

1 6
20:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

3 3
20:00

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

0 0
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

0 1
22:00

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

ماذا قدم حلمي طولان مع منتخب مصر الثاني في البطولة العربية؟

كتب : محمد الميموني

08:50 م 09/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حلمي طولان
  • عرض 4 صورة
    حلمي طولان
  • عرض 4 صورة
    حلمي طولان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ودع منتخب مصر الثاني بطولة كأس العرب 2025 بقطر، من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام منتخب الأردن اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ولم يتمكن منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، من تحقيق أي فوز في بطولة كأس العرب، حيث تعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين، جمعهم من 3 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

وجاءت نتائج منتخب مصر في بطولة كأس العرب بقيادة حلمي طولان كالتالي:

1 ـ تعادل مع منتخب الإمارات بنتيجة 1 ـ 1

2 ـ تعادل مع منتخب الكويت بنتيجة 1 ـ 1

3 - خسر من منتخب الأردن بتيجة 3 ـ 0

اقرأ ايضاً:

"مجيناش الملعب".. ردود فعل غاضبة للمشجعين المصريين بعد الخروج من كأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حلمي طولان منتخب مصر الثاني كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
عاجل| تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة