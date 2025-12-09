ماذا قدم حلمي طولان مع منتخب مصر الثاني في البطولة العربية؟

ستيفانو كوزين.. أول إيطالي في فلسطين وقائد نهضة جزر القمر - حوار

أول رد فعل لوزير الشباب والرياضة بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس العرب 2025

ودع منتخب مصر الثاني بطولة كأس العرب 2025 بقطر، من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام منتخب الأردن اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ولم يتمكن منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، من تحقيق أي فوز في بطولة كأس العرب، حيث تعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين، جمعهم من 3 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

وجاءت نتائج منتخب مصر في بطولة كأس العرب بقيادة حلمي طولان كالتالي:

1 ـ تعادل مع منتخب الإمارات بنتيجة 1 ـ 1

2 ـ تعادل مع منتخب الكويت بنتيجة 1 ـ 1

3 - خسر من منتخب الأردن بتيجة 3 ـ 0

اقرأ ايضاً:

"مجيناش الملعب".. ردود فعل غاضبة للمشجعين المصريين بعد الخروج من كأس العرب



