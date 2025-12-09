أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إلزامه المنتخبات في كل مباراة بمنافسات كأس العالم 2026 بالتوقف عند الدقيقة 22 لمنح اللاعبين فرصة ترطيب أجسامهم بغض النظر عن الطقس ودرجة الحرارة.

وأشار فيفا، عبر بيان رسمي صادر أمس الإثنين، إلى مدة الاستراحة ستكون 3 دقائق بغض النظر عن المدينة التي ستستضيف المباريات وكذلك درجة الحرارة، منوهًا إلى أنه حال كانت هناك إصابة لأحد اللاعبين ـ اللعب متوقف ـ في الدقيقة 20 أو 21، فسيتم التعامل مع هذه الحالة على أرض الملعب بموجب تقدير الحكم.

وأوضح الاتحدا الدولي أن النسخة النهائية من جدول مباريات كأس العالم 2026 قد وضعت مع الأخذ بعين الاعتبار 3 عوامل: تقليص مدة السفر المنتخبات والجمهور قدر الإمكان، وإتاحة أكبر عدد ممكن من أيام الراحة بين المباريات لكافة الفرق، وتمكين أوسع شريحة ممكنة من الجمهور حول العالم في مناطق زمنية مختلفة من متابعة المنافسات.

موعد مباريات كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026 في ثلاثة دول وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

