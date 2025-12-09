"مصر ليست بينهن".. أكثر 3 مباريات حضورًا جماهيريًا في كأس العرب 2025

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الأيام الأخيرة توترًا كبيرًا داخل ليفربول بعد جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية، وما تبعه من حديث متصاعد عن خلاف مع مدربه الهولندي أرني سلوت واقتراب اللاعب من الرحيل.

المشهد دفع كثيرين لاستدعاء أزمة مشابهة عاشها كريستيانو رونالدو مع مدربه الهولندي أيضًا إريك تين هاج في مانشستر يونايتد، والتي انتهت برحيل النجم البرتغالي عن النادي.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، تفاصيل الأزمتين والتشابه بينهما خاصة أن المدربان تجمعهما الجنسية الهولندية.

أولاً — أزمة محمد صلاح مع أرني سلوت

بدأت ملامح الأزمة تظهر بعد أن أبقى أرني سلوت محمد صلاح على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للاعب بحجم ومكانة وتأثير صلاح داخل ليفربول.

هذا القرار أثار حالة من الجدل داخل النادي وبين الجماهير، خصوصًا أن تكرار الاستبعاد جاء في توقيت حساس وقبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كيف تصاعدت أزمة محمد صلاح؟

التوتر ازداد بعدما خرج صلاح بتصريحات غاضبة عقب مباراة ليدز التي انتهت بالتعادل الإيجابي3_3 ، وشهدت جلوس النجم المصري على دكة البدلاء للمرة الثالثة وهو ما فتح الباب أمام الحديث عن خلاف واضح مع المدرب الهولندي.

صلاح أطلق تصريحات غاضبة بأن هناك أفراد في النادي لا يريدونه وكأنه السبب فيما يمر به النادي ليلمح بالرحيل بعدما قال سأعود من أمم أفريقيا وسنرى حينها كيف تسير الأمور.

الحديث عن اقتراب صلاح من الرحيل لم يعد مجرد تكهنات، بل تحولت إلى سؤال حول مستقبل العلاقة بين واحد من أهم لاعبي النادي ومدربه الجديد.

ثانياً — أزمة كريستيانو رونالدو مع إريك تين هاج

أزمة رونالدو مع تين هاج بدأت أيضًا بقرارات فنية مشابهة، إذ وجد النجم البرتغالي نفسه خارج التشكيل الأساسي في عدة مباريات، وبدأ يشعر بأن دوره داخل الفريق يتراجع.

التوتر تصاعد بعد تكرار استبعاده ومع الخلافات التي نشبت بينه وبين مدربه الهولندي، وهو ما أدى إلى وصول العلاقة بين الطرفين إلى مرحلة صعبة.

نتيجة هذا الخلاف كان رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد، ليصبح المثال الأبرز على صدام لاعب كبير مع مدرب هولندي يؤدي إلى النهاية بخروج اللاعب نفسه من النادي.

