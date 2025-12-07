إيقاف قيد جديد ينتظر الزمالك

كشف عصام الطالبي، نائب نادي اتحاد طنجة والمتحدث الرسمي باسمه، عن تقديم النادي شكوى رسمية ضد الزمالك على خلفية أزمة مستحقات لاعب الفريق عبد الحميد معالي.

وقال الطالبي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون"، إن أبواب النادي ما زالت مفتوحة أمام اللاعب كونه أحد أبناء اتحاد طنجة، إلا أن الإدارة لم تتواصل معه حتى الآن.

وأوضح المتحدث الرسمي أن معالي لم يتقاض مستحقاته منذ أربعة أشهر، مشيرا إلى أن اللاعب يتمتع بحالة معنوية جيدة رغم الأزمة، وأن العقد ما زال قائما قانونيا بعد فسخه من طرف واحد فقط.

وأضاف الطالبي أن النادي لم يحصل على أي مبالغ منذ شهر أغسطس، مؤكدا تقدم اتحاد طنجة بشكوى رسمية دون الكشف عن حجم المستحقات "نظرا لاعتبارات المسؤولية والسرية".

وفي ختام تصريحاته، أعرب نائب النادي عن أمله في التوصل إلى حل ودي، مع التأكيد على أن الشكوى ضد الزمالك قد تم تقديمها بالفعل.