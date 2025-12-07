أهداف مباراة منتخب تونس وقطر في كأس العرب 2025 (فيديو)
كتب ـ محمد الميموني
تونس وقطر
حقق منتخب تونس الفوز على نظيره القطري في مواجهة اليوم الأحد 7 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2025.
وانتهت المباراة بفوز منتخب تونس على قطر بنتيجة 3ـ0 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.
وسجل محمد علي بن رمضان الهدف الأول في شباك قطر بالدقيقة 16، بينما سجل الهدف الثاني ياسين مرياح في الدقيقة 62، قبل أن يضيف بن رمضان الهدف الثالث في الدقيقة 4+90.
ترتيب الفريقين
احتل منتخب تونس المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما جاء منتخب قطر في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
هدف تونسي ثالث مع صافرة النهاية ⚽️— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 7, 2025
محمد بن علي وتسديدة قوية في المرمى القطري#قطر_تونس#كأس_العرب 🏆 #FIFAArabCup pic.twitter.com/b4H0qJa8rD
"نسور قرطاج" تحلق في ستاد البيت— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 7, 2025
هدف ثاني لمنتخب تونس يسجله ياسين مرياح ⚽️#قطر_تونس#كأس_العرب 🏆 #FIFAArabCup pic.twitter.com/yUMpsnpyru
تونس تتقدم ⚽️— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 7, 2025
هجمة منظمة ينهيها محمد بن رمضان في الشباك
قطر 0⃣ - 1⃣ تونس#قطر_تونس#كأس_العرب 🏆 #FIFAArabCup pic.twitter.com/Xf5StO4wbN