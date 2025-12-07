أهداف مباراة منتخب تونس وقطر في كأس العرب 2025 (فيديو)

حقق منتخب تونس الفوز على نظيره القطري في مواجهة اليوم الأحد 7 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2025.

وانتهت المباراة بفوز منتخب تونس على قطر بنتيجة 3ـ0 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وسجل محمد علي بن رمضان الهدف الأول في شباك قطر بالدقيقة 16، بينما سجل الهدف الثاني ياسين مرياح في الدقيقة 62، قبل أن يضيف بن رمضان الهدف الثالث في الدقيقة 4+90.

ترتيب الفريقين

احتل منتخب تونس المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما جاء منتخب قطر في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.