أول مجموعة تُحسم في بطولة كأس العرب 2025

أول تعليق من محمد علي بن رمضان بعد توديع تونس بطولة كأس العرب

اختتمت مواجهات المجموعة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، والتي ضمت منتخبات تونس وقطر وسوريا وفلسطين، بجولة ثالثة حاسمة شهدت منافسة قوية.

تعادل المنتخب السوري مع نظيره الفلسطيني سلبيا، في حين حقق المنتخب التونسي فوزا كبيرا على منتخب قطر بثلاثة أهداف دون رد.

ورغم انتصار تونس، لم يتمكن الفريق من التأهل إلى دور ربع النهائي، إذ تأهل فلسطين وسوريا بعد تعادلهما في المواجهة الحاسمة، ليحصل كلاهما على 5 نقاط.

وكان يحتاج المنتخب التونسي إلى فوز أحد منتخبي سوريا أو فلسطين في المباراة التي جمعتهما، وهو ما لم يتحقق، ليغادر البطولة رغم الأداء القوي أمام قطر.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب

1. فلسطين - 5 نقاط

2. سوريا - 5 نقاط

3. تونس - 4 نقاط

4. قطر - نقطة واحدة

اقرأ أيضًا:

بعد تصريحاته النارية.. ماذا فعل صلاح في تدريبات ليفربول؟ (صور)

"لقاءات متوازنة".. تاريخ مواجهات مصر والأردن قبل مباراة كأس العرب