"ما هي وجهة صلاح المقبلة؟".. هل يصبح الأغلى في العالم من بوابة الهلال؟

تصدر النجم المصري محمد صلاح واجهة المشهد الرياضي العالمي خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته القوية التي أدلى بها عقب مباراة ليفربول أمام ليدز، والتي انتهت بالتعادل 3–3.

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما أثار استياءه ودفعه للتلميح بإمكانية الرحيل، في إشارة واضحة إلى أن علاقته الفنية داخل الفريق لم تعد في أفضل حالاتها.

ووفقًا لصحيفة تليجراف البريطانية، فإن الدوري السعودي وتحديدا فريق الهلال، يمتلك القدرة على إتمام صفقة تاريخية لضم صلاح، خاصة بعد فقدانه مكانه الأساسي تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، إذ جلس بديلاً في آخر ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي.

ويتعرض صلاح منذ بداية الموسم لانتقادات واسعة بسبب غيابه عن التسجيل، ما زاد من الجدل حول مستقبله مع ليفربول.

وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا قد رفض في سبتمبر 2023 عرضًا ضخمًا من نادي الاتحاد السعودي بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، مفضلًا تمديد عقده مع ليفربول حتى عام 2027.