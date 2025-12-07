إعلان

"أسف هاري كين".. محمد صلاح يوجه رسالة قوية لوسائل الإعلام

كتب : مصطفى الجريتلي

06:09 ص 07/12/2025
استنكر محمد صلاح نجم ليفربول الانتقادات التي يتعرض لها من وسائل الإعلامي خلال الفترة الماضية وعدم مساندة ناديه له.

محمد صلاح جلس على مقاعد البدلاء خلال مباراة ليدز يونايتد وليفربول التي أقيمت مساء يوم أمس السبت وانتهت بالتعادل بثلاثية لكل فريق ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عالمية عقب المباراة التي شاهدها من على مقاعد البدلاء:"هل يمكنني أن أعطيك مثالاً؟ الأمر سخيف، لكنني آسف أتذكر منذ فترة أن هاري كين لم يسجل لعشر مباريات قالت وسائل الإعلام: أوه هاري سيسجل بالتأكيد، لكن عندما يتعلق الأمر بمحمد صلاح، يقول الجميع: يجب أن يكون على مقاعد البدلاء.. أنا آسف يا هاري!".

وأردف النجم المصري: "لقد كنت في هذا النادي وسجلت أهدافًا أكثر من أي لاعب آخر في هذا الجيل منذ انضمامي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأتم صاحب الـ 33 عامًا تصريحاته بقوله:"لو كنت في مكان آخر، لذهب الجميع إلى وسائل الإعلام ودافعوا عن اللاعب.. أنا الوحيد في هذا الموقف".

إحصائيات محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح شارك بقميص ليفربول خلال الموسم الحالي بـ 19 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 خلال 1524 دقيقة لعب.

