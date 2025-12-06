صلاح يخرج عن صمته ويتحدث لأول مرة عن جلوسه على دكة بدلاء ليفربول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة منتخب مصر الثاني أمام نظيره الإماراتي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 2 في المركز الثاني بالمجموعة، فيما حصد منتخب الإمارات النقطة الأولى له في البطولة.

وكان منتخب مصر استهل مبارياته في بطولة كأس العرب، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب الكويت، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في كأس العرب

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره الأردني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر أن المنتخب الوطني، يشارك في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "الإمارات، الكويت والأردن".

