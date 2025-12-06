مباراة الـ8 أهداف.. برشلونة يفوز على ريال بيتيس بالدوري الإسباني

انتهت مباراة برشلونة وريال بيتيس التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني 2025/26.

وفاز برشلونة على نظيره ريال بيتيس بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، على ملعب "لا كارتوخا".

سجل أنتوني الهدف الأول لريال بيتيس في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، قبل أن يسجل برشلونة 5 أهداف متتالية: فيران توريس "11 و13 و40" روني "31"، ولامين يامال في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 85 سجل دييجو يورنتي الهدف الثاني لريال بيتيس، وقلص كوتشو هيرنانديز النتيجة في الدقيقة 90 بعدما سجل من علامة الجزاء.

عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني "لا ليجا" برصيد 40 نقطة، بينما ظل ريال بيتيس عند النقطة 24 في المركز الخامس.

اقرأ أيضًا:

دموع مشجعة سودانية بعد الهدف الثاني لمنتخب العراق (فيديو)

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026