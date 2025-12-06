كتب ـ يوسف محمد

تستكمل اليوم السبت 6 ديسمبر الجاري، منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2026، المقامة حاليا في قطر بمشاركة 16 منتخب عربي.

وتشهد مباريات بطولة كأس العرب اليوم السبت، مباراة قوية تجمع بين منتخب مصر ونظيره الإماراتي، على ملعب "لوسيل"، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بالبطولة.

وجاء مواعيد مباريات كأس العرب اليوم كالتالي:

الكويت ضد الأردن، 1 مساءً، قناة "بي إن سبورتس"

البحرين ضد الجزائر، 3.30 عصرا، "بي إن سبورتس"

السودان ضد العراق، 6 مساءً، "بي إن سبورتس"

مصر ضد الإمارات، 8.30 مساءً، "إم بي سي مصر"

وتقام بطولة كأس العرب في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

