مواعيد مباريات كأس العرب اليوم والقنوات الناقلة

كتب : يوسف محمد سعيد

07:30 ص 06/12/2025

مران منتخب مصر الثاني (2)

كتب ـ يوسف محمد

تستكمل اليوم السبت 6 ديسمبر الجاري، منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2026، المقامة حاليا في قطر بمشاركة 16 منتخب عربي.

وتشهد مباريات بطولة كأس العرب اليوم السبت، مباراة قوية تجمع بين منتخب مصر ونظيره الإماراتي، على ملعب "لوسيل"، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بالبطولة.

وجاء مواعيد مباريات كأس العرب اليوم كالتالي:

الكويت ضد الأردن، 1 مساءً، قناة "بي إن سبورتس"

البحرين ضد الجزائر، 3.30 عصرا، "بي إن سبورتس"

السودان ضد العراق، 6 مساءً، "بي إن سبورتس"

مصر ضد الإمارات، 8.30 مساءً، "إم بي سي مصر"

وتقام بطولة كأس العرب في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

"اثنين في مجموعة واحدة".. تعرف على مجموعات منتخبات العرب في كأس العالم 2026

قنبلة وألعاب نارية تتسبب في هروب الحكم واللاعبون من المباراة.. ماذا حدث؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة مصر والإمارات منتخب مصر الثاني كأس العرب مواعيد مباريات كأس العرب

"رفقة بلجيكا".. مجموعة مصر في كأس العالم 2026
إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر