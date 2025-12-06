إعلان

تأجيل مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

12:18 ص 06/12/2025
أعلن خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الفراعنة الودية أمام منتخب نيجيريا، المقرر إقامتها في ديسمبر الجاري.

وقال خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "أن مباراة المنتخب الوطني الودية أمام نيجيريا، سيتم إقامتها يوم 16 ديسمبر الجاري بدلا من يوم 14 من الشهر ذاته".

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن تأجيل اللقاء جاء بسبب رغبة الجهاز الفني، في تواجد الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش في المباراة، بعد الانتهاء من المشاركات مع فرقهم".

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب، المقرر بدايتها في 21 ديسمبر الجاري، حتى يوم 18 من شهر يناير المقبل 2026.

وفي سياق متصل، أقيمت اليوم قرعة دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي أسفرت عن تواجد مصر في المجموعة السابعة، رفقة كل من: "بلجيكا، إيران ونيوزيلندا".

منتخب مصر مصر ونيجيريا موعد مباراة مصر ونيجيريا أمم أفيرقيا محمد صلاح عمر مرموش

