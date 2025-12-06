تأجيل مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

"سعيد لرؤية صلاح ولا نخاف أحد".. أول تعليق من مدرب بلجيكا على مواجهة مصر

هشام يكن: يمكن لمنتخب مصر الفوز على بلجيكا ومجموعتنا في المتناول

"الأسهل وصلاح يتقدم في السن".. تعليق قوي من لاعب بلجيكا السابق بعد قرعة

"اثنين في مجموعة واحدة".. تعرف على مجموعات منتخبات العرب في كأس العالم 2026

أعلن خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الفراعنة الودية أمام منتخب نيجيريا، المقرر إقامتها في ديسمبر الجاري.

وقال خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "أن مباراة المنتخب الوطني الودية أمام نيجيريا، سيتم إقامتها يوم 16 ديسمبر الجاري بدلا من يوم 14 من الشهر ذاته".

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن تأجيل اللقاء جاء بسبب رغبة الجهاز الفني، في تواجد الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش في المباراة، بعد الانتهاء من المشاركات مع فرقهم".

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب، المقرر بدايتها في 21 ديسمبر الجاري، حتى يوم 18 من شهر يناير المقبل 2026.

وفي سياق متصل، أقيمت اليوم قرعة دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي أسفرت عن تواجد مصر في المجموعة السابعة، رفقة كل من: "بلجيكا، إيران ونيوزيلندا".

أقرأ أيضًا:

"أخلاق وتواضع".. عمرو أديب يتغنى برئيس الأهلي محمود الخطيب

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مجموعة مصر في كأس العالم 2026؟ (كوميك)