أيمن يونس: منتخب مصر لديه فرصة ذهبية في مجموعة كأس العالم 2026
كتب : مصراوي
نهى خورشيد:
أبدى أيمن يونس نجم الزمالك السابق تفاؤله بمجموعة مصر في كأس العالم 2026.
وصرح خلال ظهوره في برنامج "زملكاوي"، بأن منتخب مصر لديه فرصة ذهبية بوقوعه في مجموعة جيدة يمكنه من خلالها تحقيق نتائج إيجابية، خاصة أنه حقق نتيجة إيجابية ضد منتخب بلجيكا من قبل.
وأضاف يونس: "منتخب مصر أفضل من منتخبي إيران ونيوزيلندا".
وأشار إلى أنه يجب البدء في التخطيط والاستعداد قبل انطلاق البطولة وذلك بالمشاركة في المباريات الودية القوية.