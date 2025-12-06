أيمن يونس: منتخب مصر لديه فرصة ذهبية في مجموعة كأس العالم 2026

"سعيد لرؤية صلاح ولا نخاف أحد".. أول تعليق من مدرب بلجيكا على مواجهة مصر

هشام يكن: يمكن لمنتخب مصر الفوز على بلجيكا ومجموعتنا في المتناول

"الأسهل وصلاح يتقدم في السن".. تعليق قوي من لاعب بلجيكا السابق بعد قرعة

"اثنين في مجموعة واحدة".. تعرف على مجموعات منتخبات العرب في كأس العالم 2026

نهى خورشيد:

أبدى أيمن يونس نجم الزمالك السابق تفاؤله بمجموعة مصر في كأس العالم 2026.

وصرح خلال ظهوره في برنامج "زملكاوي"، بأن منتخب مصر لديه فرصة ذهبية بوقوعه في مجموعة جيدة يمكنه من خلالها تحقيق نتائج إيجابية، خاصة أنه حقق نتيجة إيجابية ضد منتخب بلجيكا من قبل.

وأضاف يونس: "منتخب مصر أفضل من منتخبي إيران ونيوزيلندا".

وأشار إلى أنه يجب البدء في التخطيط والاستعداد قبل انطلاق البطولة وذلك بالمشاركة في المباريات الودية القوية.