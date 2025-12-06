إعلان

مدافع الزمالك: منتخب مصر قادر على التأهل ومجموعتنا جيدة

كتب- نهى خورشيد:

12:56 ص 06/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    حسام حسن في إعلان جديد (3)
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر الأول (10) (1)
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر الأول (9) (1)
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر الأول (5) (1)
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر الأول (11) (1)
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر الأول (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر الأول (14) (1)
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر الأول (13) (1)
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر الأول (12) (1)
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر الأول (15) (1)
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر الأول (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مدافع الزمالك السابق، محمد طارق، إن مجموعة مصر في كأس العالم 2026 جيدة والمنتخب قادر على التأهل.

وأضاف في تصريحاته عبر راديو صوت الزمالك: "منتخب مصر لديه فرصة كبيرة سواء للتأهل متصدرًا أو وصيفا".

وأوضح أن أصعب مباراة ستكون ضد منتخب بلجيكا.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يذكر أن منتخب مصر وقع في مجموعة مع منتخبات؛ إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مجموعة مصر في كأس العالم 2026 منتخب مصر كأس العالم 2026 قرعة كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفقة بلجيكا".. مجموعة مصر في كأس العالم 2026
إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر