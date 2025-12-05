إعلان

"خلال سحب القرعة".. ترامب يعلق على استضافة أمريكا لبطولة كأس العالم 2026

كتب - يوسف محمد:

07:59 م 05/12/2025
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على جاهزية بلاده لاستقبال النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، بالإشتراك مع كندا والمكسيك.

وتقام حاليا مراسم قرعة كأس العالم 2026، داخل مركز جون كينيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة الكثير من الشخصيات العامة سواء على المستوى السياسي أو الرياضي في كافة دول العالم.

وقال ترامب في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس"، خلال تواجده في حفل سحب قرعة كأس العالم: "جاهزون بشكل كبير لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، بالتأكيد رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو قام بدور رائع أيضًا".

وأضاف: "نجحنا في تحقيق رقما قياسيا، في عملية بيع تذاكر النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، بالرغم من عدم بداية البطولة وهذا أمر لم يحدث من قبل".

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى 19 من الشهر ذاته، في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

