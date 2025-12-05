أول تعليق من محمد علي بن رمضان بعد توديع تونس بطولة كأس العرب

تشهد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، رقما قياسيا للعرب، إذ أنها المرة الأولى التي يتأهل فيها 7 منتخبات عربية إلى المونديال. وهذه المنتخبات هي، مصر، الجزائر، المغرب، تونس، قطر، السعودية والأردن.

إحصائيات عن المنتخبات العربية في كأس العالم 2026

ويشارك منتخب الأردن في كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخه، فيما حقق منتخب المغرب أفضل نتيجة للعرب في المونديال.

مصر

تشارك مصر في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة بعد أعوام 1934 و1990 و2018، ولعب الفراعنة 7 مباريات في المونديال، ولم يحقق أي فوز، لكنه يحتفظ برقم قياسي، إذ أنه سجل أول هدف للعرب والأفارقة في المونديال، عندما سجل عبد الرحمن فوزي هدفا في نسخة 1934 ضد المجر.

الجزائر

تخوض الجزائر كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها، وهي الأولى منذ نسخة 2014 التي خرجت فيها أمام بطل البطولة لاحقًا، ألمانيا، في دور الـ16.

المغرب

سيشارك منتخب المغرب في كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، وحقق أسود الأطلس أفضل مركز للعرب والأفارقة في مونديال 2022 وهو المركز الرابع.

تونس

يخوض المنتخب التونسي ظهوره السابع في نهائيات كأس العالم، وكانت تونس أول دولة إفريقية تفوز بمباراة في المونديال حين انتصرت على المكسيك 3-1 في 1978.

قطر

هذه هي المشاركة الثانية لقطر في كأس العالم، بعد ظهورها الأول كمضيف للبطولة في 2022، أنهى المنتخب القطري تلك النسخة في المركز الأخير بمجوعته، بخسارة جميع المباريات وتسجيل هدف وحيد.

السعودية

حققت السعودية واحدة من أكبر مفاجآت تاريخ كأس العالم في النسخة الماضية عندما هزمت الأرجنتين - التي أصبحت لاحقًا بطلة العالم - بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.

لكن ذلك كان أفضل ما قدموه، إذ أنهوا المجموعة في المركز الأخير ولم يتأهلوا للدور التالي، خسرت السعودية 68% من مبارياتها في كأس العالم (13 من 19)، وهو أعلى معدل خسارة لأي منتخب لعب 15 مباراة أو أكثر في البطولة.

الأردن

تشارك الأردن في كأس العالم لأول مرة في تاريخها، وتطمح لأن تصبح أول منتخب يبلغ الأدوار الإقصائية في مشاركته الأولى منذ سلوفاكيا عام 2010.

وسيصبح المدرب جمال سلامي ثالث مدرب مغربي يظهر في المونديال بعد عبد الله بليندة (1994) ووليد الركراكي (2022).