"سعيد لرؤية صلاح ولا نخاف أحد".. أول تعليق من مدرب بلجيكا على مواجهة مصر

هشام يكن: يمكن لمنتخب مصر الفوز على بلجيكا ومجموعتنا في المتناول

"الأسهل وصلاح يتقدم في السن".. تعليق قوي من لاعب بلجيكا السابق بعد قرعة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أُقيمت مساء أمس الجمعة مراسم قرعة كأس العالم 2026 الذي سيقام في ثلاثة دول: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

موعد بطولة كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وشهدت قرعة كأس العالم 2026 تواجد 7 منتخبات عربية هي: السعودية، الأردن، قطر، مصر، تونس، الجزائر، المغرب.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية مجموعات المنتخبات العربية بكأس العالم 2026:

المجموعة الثانية: كندا، سويسرا، قطر، الصاعد من الملحق الأوروبي الأول (إيطاليا، ويلز، أيرلندا الشمالية، البوسنة والهرسك)

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب، إسكتلندا، هايتي

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، تونس، الصاعد من الملحق الأوروبي الثاني (أوكرانيا، السويد، بولندا، ألبانيا)

المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلند

االمجموعة الثامنة: إسبانيا، أوروجواي، السعودية، كاب فيردي

المجموعة العاشرة: الأرجنتين، النمسا، الجزائر، الأردن.

اقرأ أيضًا:

رسالة خاصة من حسني عبد ربه للجماهير بخصوص حسن شحاتة

"الأسهل وصلاح يتقدم في السن".. تعليق قوي من لاعب بلجيكا السابق بعد قرعة مونديال2026