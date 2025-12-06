إعلان

"اثنين في مجموعة واحدة".. تعرف على مجموعات منتخبات العرب في كأس العالم 2026

كتب : مصطفى الجريتلي

02:04 ص 06/12/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (8)
  • عرض 17 صورة
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (7)
  • عرض 17 صورة
    منتخب الجزائر للمحليين ومنتخب مصر الثاني
  • عرض 17 صورة
    منتخب الجزائر (1)
  • عرض 17 صورة
    منتخب الجزائر (1)
  • عرض 17 صورة
    سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي
  • عرض 17 صورة
    سالم الدوسري نجم منتخب السعودية
  • عرض 17 صورة
    استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة اليمن
  • عرض 17 صورة
    دعم الدوسري وحساب المنتخب السعودي فهد المولد
  • عرض 17 صورة
    المنتخب السعودي
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر الاولمبي ضد السعودية
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر (1) (1)
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أُقيمت مساء أمس الجمعة مراسم قرعة كأس العالم 2026 الذي سيقام في ثلاثة دول: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

موعد بطولة كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وشهدت قرعة كأس العالم 2026 تواجد 7 منتخبات عربية هي: السعودية، الأردن، قطر، مصر، تونس، الجزائر، المغرب.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية مجموعات المنتخبات العربية بكأس العالم 2026:

المجموعة الثانية: كندا، سويسرا، قطر، الصاعد من الملحق الأوروبي الأول (إيطاليا، ويلز، أيرلندا الشمالية، البوسنة والهرسك)

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب، إسكتلندا، هايتي

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، تونس، الصاعد من الملحق الأوروبي الثاني (أوكرانيا، السويد، بولندا، ألبانيا)

المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلند

االمجموعة الثامنة: إسبانيا، أوروجواي، السعودية، كاب فيردي

المجموعة العاشرة: الأرجنتين، النمسا، الجزائر، الأردن.

اقرأ أيضًا:

رسالة خاصة من حسني عبد ربه للجماهير بخصوص حسن شحاتة

"الأسهل وصلاح يتقدم في السن".. تعليق قوي من لاعب بلجيكا السابق بعد قرعة مونديال2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قرعة كأس العالم مجموعة مصر في كأس العالم 2026 مجموعة المغرب في كأس العالم 2026 مجموعة السعودية في كأس العالم 2026 مجموعة تونس في كأس العالم 2026 مجموعة الأردن في كأس العالم 2026 مجموعة قطر في كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفقة بلجيكا".. مجموعة مصر في كأس العالم 2026
إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر